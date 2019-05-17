"Кардинально изменила позицию": адвокат рассказала о цинизме Зайцевой

Защита виновникоа кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой выбрала новую тактику. Она считает, что ей дали слишком суровый приговор и на ней лежит только 30% вины. Зайцева считает, что ей должны вынести приговор с минимальным сроком по ее статье - всего 5 лет лишения свободы, а также определить испытательный срок.

Когда начнется слушание апелляции, пока не ясно. Об этом заявила адвокат родных погибших Лариса Матвеева:

"Теперь все зависит от загруженности суда. Заседание может начаться через несколько месяцев. Но мы все-таки надеемся, что из-за резонанса дела нас поставят на ближайшее время", - рассказала она.

По ее словам, Зайцева долго знакомилась с материалами дела. А теперь, судя по всему, ее защита выбрала новую тактику.

"Позиция Зайцевой теперь кардинально отличается. Сейчас она считает, что ей дали слишком суровый приговор, она не считает себя виновной в таком объеме. И даже гражданские иски, которые были удовлетворены судом первой инстанции (по 1 млн грн за каждого погибшего) должны быть пересмотрены. Если они с Дроновым должны выплачивать их пополам, то Зайцева теперь настаивает на том, что она платит 30%, а Дронов - 70%. Таким образом и степень вины определить: 30% - Зайцева и 70% - Дронов ", - говорит Матвеева.

Кроме этого, Зайцева считает, что ей должны вынести приговор с минимальным сроком по этой статье - 5 лет лишения свободы. А также определить испытательный срок. Фактически Зайцева настаивает на условном сроке наказания.

"Такая циничная позиция Зайцевой оставляет негативное впечатление. И психологически влияет на родных погибших и пострадавших. Потому что люди считают приговор неокончательным, который может быть пересмотрен. Люди и так считают, что 10 лет - это минимальное наказание за такое количество жертв. Но, увы, это максимальный срок, который допускает Уголовный кодекс. Люди хотели бы видеть приговор, который вступил в силу, хотя бы так", - объясняет адвокат.

Второй виновник аварии Геннадий Дронов, по-прежнему считает себя невиновным и надеется на оправдательный приговор. Примет ли апелляционный суд его жалобу, еще неясно, поскольку его защите дали 15 дней на исправление недостатков в их жалобе.



Напомним

18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. 26 февраля 2019 Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Источник: УНИАН



