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16-05-2019, 20:41
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В Украине разработали проект мусороперерабатывающего корабля

Творческая группа NiceCube из Николаева на заказ британской эко-компании Ocean Polymers разработала уникальный инновационный проект мусороперерабатывающего завода. Он размещен на борту корабля. Об этом сообщает проект NiceCube в Фейсбуке.

За основу взят старый корабль, который оборудован плазменной установкой для пиролиза (тепловая деградация - "растворения огнем") органических и неорганических веществ, выловленных на поверхности водоема.

Судно будет собирать органические и неорганические вещества для интенсивной очистки морских акваторий. Пластик и прочий мусор будут собирать, высушивать, измельчать и готовить для дальнейшей трансформации.

Среди прочего, переработанный мусор будет использоваться и в виде синтетического газа как топливо для лодки, - пишут авторы проекта.

Такие суда смогут плавать в океанах, реках и даже озерах.



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