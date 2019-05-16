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Исследование / Космос
16-05-2019, 19:30
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На комете Чурюмова-Герасименко обнаружен радиопередатчик. Видео

Одно из самых загадочных тел, летающих в космическом пространстве Солнечной системы, – комета «Чурюмова-Герасименко», открытая в далеком 1969 году. В 2014 году европейские ученые установили, что комета явно контактировала с живыми существами.

Межпланетная станция «Розетта» нашла на ее поверхности шестнадцать органических соединений.

Эта же станция во время пребывания возле кометы сделала аудиозапись колебаний электромагнитного поля объекта. Эксперты перевели колебания в звук, восприимчивый человеческими органами слуха. Советуем посмотреть и послушать прикрепленное видео с отметки в 1:35 минут.

Исследователи в замешательстве: услышанное – это не просто всплески электромагнитного поля кометы, а настоящие радиосигналы, которые посылает комета в далекий космос (звуки оказались уж слишком ритмичными). Расшифровать єти звуки пока не удалось. Но есть, конечно, и версия, что речь идет о космическом корабле инопланетян, замаскированном под обычное космическое тело...

источник: http://www.planetanovosti.com 


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