Военнослужащие 10-горно-штурмовой бригады "одели" в вышиванку БМП

Бойцы 10-горно-штурмовой бригады поздравили украинцев с Днем вышиванки и приготовили необычный сюрприз – они "одели" в вышиванку БМП.

Таким способом они еще раз доказали: с такими воинами ни один враг не страшен. И главное на войне – не только оружие, но и чувство юмора, а также патриотический настрой.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада – это формирование горной пехоты Сухопутных войск ВСУ. Бригада была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015. Пунктом постоянной дислокации является город Коломыя Ивано-Франковской области.

Напомним, сегодня Украина отмечает свой самый нарядный праздник — День вышиванки.

А в Мариуполе во Всемирный день вышиванки 16 мая проезд в коммунальном транспорте для тех, кто надел вышиванку - бесплатный. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Источник: Сегодня







