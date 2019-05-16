Курс валют

» » Военнослужащие 10-горно-штурмовой бригады "одели" в вышиванку БМП

Новости

Все новости
Общество / Армия
16-05-2019, 16:00
116
Версия для печати

Военнослужащие 10-горно-штурмовой бригады "одели" в вышиванку БМП

Бойцы 10-горно-штурмовой бригады поздравили украинцев с Днем вышиванки и приготовили необычный сюрприз – они "одели" в вышиванку БМП.

Таким способом они еще раз доказали: с такими воинами ни один враг не страшен. И главное на войне – не только оружие, но и чувство юмора, а также патриотический настрой.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада – это формирование горной пехоты Сухопутных войск ВСУ. Бригада была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015. Пунктом постоянной дислокации является город Коломыя Ивано-Франковской области.

Напомним, сегодня Украина отмечает свой самый нарядный праздник — День вышиванки.

А в Мариуполе во Всемирный день вышиванки 16 мая проезд в коммунальном транспорте для тех, кто надел вышиванку - бесплатный.   Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Источник: Сегодня



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт