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Спорт / Футбол
16-05-2019, 15:40
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В Украине определили лучшего футбольного тренера 2018 года

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб был признан лучшим тренером 2018 года в Украине. Он получил эту награду на церемонии "Футбольные звезды Украины".

Свою награду специалист одержал перед финальным поединком Кубка Украины в Запорожье.

Награждение должно было пройти еще в декабре 2018-го, однако, в конце года в Украине было введено военное положение и церемония была отложена на неопределенный срок.

Такую награду Вернидуб получил уже во второй раз в карьере. Ранее наставник "Зари" признавался лучшим в 2016 году.

Добавим, что победителя в номинации определяли эксперты, тренеры и игроки.

Источник: Левый берег


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