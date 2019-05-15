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Общество / Криминал
Вчера, 15:30
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В Кабуле убили известную афганскую журналистку-правозащитницу

В Кабуле убили известную телевизионную журналистку Мену Мангал. В полиции сообщили, что нападение произошло утром 11 мая вблизи рынка в столице Афганистана, сообщает Радио Свободная Европа.

Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. По словам свидетеля, сначала один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку.

Нападающих сейчас разыскивают.

Сообщается, что в момент смертельного нападения женщина как раз ждала авто, которым должна была ехать на работу. Мангал работала советником по вопросам культуры в парламенте Афганистана. Кроме того, в течение более чем десяти лет она вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.

Мангал рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее заставили выйти замуж. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщение с угрозами убийства.


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