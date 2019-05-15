Кернес хочет снести палатку: волонтеры, полиция и прокуратура против

Департамент территориального контроля Харьковского горсовета пришел к выводу, что волонтерская палатка "Все для перемоги" на площади Свободы напротив здания облгосадминистрации была установлена самовольно с нарушениями законодательства и требует, чтобы она была демонтирована, передаёт Интерфакс.

"С целью устранения выявленных нарушений требуем добровольно в трехдневный срок устранить указанное правонарушение путем демонтажа объекта… с обязательным восстановлением благоустройства территории города Харьков", - говорится в предписании, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

Однако, это решение посчитали возмутительно-антиукраинским не только харьковские волонтеры, ветераны АТО и ООС, но и представители общественности, депутаты ВР и даже специалисты Института памяти.

Возникло противостояние активистов с коммунальщиками Харькова.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк в интервью местной медиа-группе "Объектив" заявил, что палатка установлена на основании заявки волонтеров о бессрочной акции и решение о ее демонтаже может быть принято только в рамках правового поля.

"Если есть спор (демонтировать или нет палатку), его должен решить суд. И каким будет судебное решение, так и будет. Это обязательно для исполнения для всех", - сказал М.Черняк.

Он также подчеркнул, что палатка является символом и напоминанием о продолжающейся войне.

"Это определенный символ, символ для людей, которые неравнодушны, которые заинтересованы в том, чтобы была победа, чтобы был мир, чтобы реально закончилась война и не гибли люди", - сказал М.Черняк.

Активисты, выступающие против сноса палатки, организовывают пикеты и акции не согласных с действиями городских властей. Они устроили субботник, отмыли старую, истрепавшуюся за пять лет палатку, навели порядок вокруг и выставили охрану.

Две попытки снести палатку со стороны коммунальных служб были отбиты.

Сейчас в палатке организована общественная приёмная депутата ВР Ирины Геращенко.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за снос палатки и возможное переименование проспекта в Харькове

А ветеран АТО, юрист Леонид Маслов предупредил власти Харькова:

"Но это не палатка, а культурно-исторический памятник, место для поминовения погибших героев, правда, Юлия Светличная? ...Имейте в виду, что ночью там будут проводиться занятия по минно-взрывной подготовке теробороны Виталия Галенченко с боевыми экспонатами. А владельцы огнестрельного оружия - проводить тренировки по его чистке, зарядке и разрядке. Просто, чтобы без несчастных случаев обошлось".

Отреагировали и харьковские правоохранители: полиция выставила вокруг палатки охрану.

"Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно. Сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции. Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим", - прокомментировал ситуацию глава областного управления Национальной полиции Валерий Сокуренко.

По его словам, палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. Также он выразил уверенность, что, с учетом резонанса и позиции большинства жителей города, суд вряд ли примет решение о сносе палатки.

"В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда", - добавил прокурор области Юрий Данильченко.







