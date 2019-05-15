Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковыми отходами

Около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран, отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран, сообщает DW.

Отмечается, что документ подписали 10 мая - его утвердили после консультаций, которые продолжались 12 дней.

"Соглашение является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Пакт не подписал крупнейший в мире экспортер пластиковых отходов - США", - говорится в сообщении.

Пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблемных пластиковых отходов в Азию и Африку.

Исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет подчеркнул, что соглашение является обязательным для исполнения.



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По данным экологов, 95% пластикового упаковочного материала не перерабатывается, и в результате ежегодно по всей планете выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Это значит, что каждую минуту в океан попадает столько мусора, сколько вмещает одна мусороуборочная машина. В наши дни уже не менее 150 миллионов тонн пластика загрязняют мировой океан, и если ситуация не изменится, то к 2050 году мусор вытеснит рыбу из ее природного места обитания.

Ученые по всему миру ищут пути минимизации столь вредного воздействия на природу. Технологий создано много, теперь нужна политическая воля государств, чтобы все они заработали и мы бы очистили планету от мусора.







