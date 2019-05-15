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Вчера, 11:00
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"Остров зари багровой" голодает: на Кубе введены продовольственные карточки

Из-за финансового кризиса власти Кубы вводят в стране ограничения на покупку некоторых продуктов питания и средств гигиены. В частности, кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста, сообщает DW.

Целью этих мероприятий является "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения, отмечает правительство.

"Мы призываем к спокойствию", - заявляют руководители страны и добавляют, что нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.

Кубинское правительство считает, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виновны Соединенные Штаты, которые усилили против страны торговое эмбарго. Впрочем, экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под американские санкции.

Куба импортирует примерно две трети своих продуктов на почти два миллиарда долларов ежегодно, отмечает агентство AP.

 Частичный дефицит некоторых продуктов питания наблюдался в течение многих лет. Последние месяцы ощущался повышенный дефицит таких продуктов, как курятина или мука, повлекшее большие очереди.

По данным агентства, продажа сухого молока в торговых центрах Гаваны ограничена четырьмя пакетами на человека, колбасы - четырьмя, а гороха - пятью пакетами, растительное масло продают по одной бутылке.

В начале апреля лидер Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что нынешний экономический кризис на острове аналогичнен кризису 1990-х годов, связанному с распадом СССР. Он призвал кубинцев подготовиться к сложным временам.

Кстати: президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе, которая поддерживает Мадуро. Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы.



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