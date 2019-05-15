ИГИЛ продолжает террор: захватили часть Кашмира и объявили своей территорией

Боевики "Исламского государства" объявили территорию, захваченную в индийском регионе Кашмир, своей провинцией "Вилайя Хинд", сообщает Reuters.

В сообщении утверждается, что представители ИГИЛ нанесли в этом урон индийской армии. В полиции Индии отмечали, что в ходе столкновений в Кашмире был убит боевик.

Reuters подчеркивает, что Кашмир является мусульманским регионом, где сепаратисты "десятилетиями вели вооруженный конфликт против индийского правления". Большинство таких групп хотят независимости Кашмира от Индии или присоединения региона к Пакистану.

Ранее главарь ИГИЛ объявил о поражении в Сирии.







