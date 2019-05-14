ДТЭК покупает «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго»

Приобретение компаний ДТЭК двух облэнерго – "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" – у российской группы VS Energy позитивно влияет на энегобезопасность и энергонезависимость Украины. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир в эфире "Обоз ТВ".

"Когда мы говорим о национальной безопасности, то почему-то многие наши граждане думают, что это только контроль над границей или сильная армия. На самом деле энергетическая безопасность – это сверхважная составляющая вообще всего сегмента безопасности страны", — сказала Кушнир.

По ее словам, владельцем 10 украинских облэнерго является компания с российскими собственниками.

"VS Energy зарегистрирована в Нидерландах, и как будто является международной компанией. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются россияне: Гинер, Воеводин и Александр Бабаков. Бабаков – это экс-вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации",— объяснила Кушнир.

Она также отметила, что в Украине облэнерго принадлежат разным собственникам, соответственно, никакой монополии нет.

"Онираспределены между бизнесменами. Например, у того же Григоришина в контрольном пакете акции 8 облэнерго. У того же Коломойского 6, кажется. А после покупки, если не ошибаюсь, ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в активе этой компании будет 5 облэнерго. Не забываем, что у Бабакова и компании остается еще контрольный пакет акций 8 облэнерго. Поэтому говорить о том, что ДТЭК становится таким монополистом на энергетическом рынке, неправильно. Наоборот, я думаю, что этот вопрос политизирован", – сказала она.

Напомним: АМКУ на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".







