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Природа / Одесса
14-05-2019, 21:28
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У дороги чибис удивил натуралистов в окрестностях Одессы

Бердвотчеры заметили в Одесской области шпорцевого чибиса — крайне редкую для Украины птицу. Фотографию чудесной птицы опубликовал Александр Бурковский, сообщает "Пушкинская".

По словам директора ННИ естественных и аграрных наук Черкасского национального университета Максима Гаврилюка, в последний раз шпорцевого чибиса видели в Украине в мае 1837 года. Тогда его заметил натуралист Александр Нордманн: в окрестностях Одессы пролетал самец этого вида. Таким образом, с прошлой «встречи» прошло более 180 лет.

Шпорцевой чибис часто встречается в Турции, восточной и северной Сирии, Израиле, Иордании и Ираке, а также в Восточной и Западной Африке. Длина особи этого вида достигает 25-27 см. Питается птица насекомыми и мелкими рыбами.



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