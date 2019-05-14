Рассекречены почти 350 документов, касающихся УНР

Рассекречены ряд документов, касающихся истории Украинской Народной Республики. Это было сделано по случаю 100-летия основания УНР, сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывающих новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", – сказано в сообщении.

Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры, подчеркнули в ведомстве.

В архив Службы внешней разведки эти документы попали из иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР. До сегодняшнего дня они не были доступны широкой общественности.

"В деле возрождения исторической правды Служба внешней разведки Украины и в дальнейшем будет обнародовать доселе неизвестные документы, касающиеся многогранной борьбы украинского народа за независимость", – пообещали в СВР.



