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Вчера, 21:30
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В Украине официально появился День отца

В Украине официально появился День отца: его празднование одобрил
Кабинет министров. Об этом говорится в указе на сайте правительства. В соответствии с ним День отца будут праздновать ежегодно в третье воскресенье июня.

"Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей", - говорится в указе.

Напомним, День матери в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.


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