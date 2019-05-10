Облгазы Фирташа отключают дома украинцев от газоснабжения - "Нафтогаз"

После доначислений в платежках за газ облгазы "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа начали отключать дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей, чтобы получить дополнительные средства от потребителей.

Как отметили в НАК "Нефтегаз Украины", "проверять трубы вполне нормально и необходимо". Однако назвали этот чисто технический процесс облгазов - "творческим".

"Чтобы возобновить газоснабжение, газовики требуют дань около 1000 гривен с каждой квартиры. Из них 500 гривен якобы за обслуживание колонки, которую они даже не проводили", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Также, отметили в НАК, газовики обещают при наличии долгов не восстанавливать газоснабжение.

"Но большинство этих долгов сформированы из-за скандальных газовых коэффициентов, доначисленных облгазами группы РГК", - прокомментировали в НАК и добавили, что начисление таких коэффициентов не признают в правительстве и в НКРЕКП, поэтому "люди и не должны платить лишнее".

"Но фирташевские облгазы упорно продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране. А теперь еще прибегают к силовым методам - к ​​перекрытию трубы", - отметили в НАК.

Специалисты выразили убеждение, что такие действия облгазов - незаконны.

"Облгазы откровенно грабят население, прибегая к шантажу", - резюмировали в "Нафтогазе".

Ранее в "Нафтогазе" уже отмечали, что облгазы "Региональной газовой компании" продолжают присылать украинцам платежки с доначислением лишних объемов потребленного природного газа.

В свою очередь в РГК назвали такую ​​информацию "Нафтогаза" - "очередным фейком".

"Эти фейковые сообщения не содержат никаких фактов. Если в "Нафтогазе" есть реальные факты любых нарушений, ответственные лица обязаны обратиться в полицию с соответствующим заявлением и доказательствами, а не использовать журналистов для очередного черного пиара", - отмечается в заявлении РГК.

Напомним

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений в платежках за газ составляли 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе - около 5-10%.

Несмотря на это, в ноябре 2018 НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

НКРЕКП зафиксировала нарушения двадцати облгазов в части приведения объемов газа к стандартным условиям и выставления завышенных счетов потребителям. В марте комиссия проводила в этих компаниях внеплановые проверки.

Ряд облгазов была оштрафована на 850 тыс. каждый.

Ни один из оштрафованных облгазов не согласился с санкциями.

Суды отказали ПАО "Волыньгаз" и ПАО "Винницагаз" в остановке действия решений Нацкомиссии по наложению штрафов на компании.

Оштрафованы облгазы не прекратили доначисления в платежках.

Источник: Европейская правда







