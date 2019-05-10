Курс валют

» » » Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Новости

Все новости
Власть / Главные новости / Армия
Вчера, 19:30
69
Версия для печати

Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Решение, введенное в действие указом, признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны РФ.

Согласно документу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины". Группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно:

усовершенствования системы территориальной обороны,
повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,
подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействия информационной агрессии против Украины, организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса главой соответствующей межведомственной рабочей группы и утвердил положение о ней.

Теперь глава межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 апреля, которое предлагает Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года не менее 5 % от запланированного объема ВВП на бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт