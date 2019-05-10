Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Решение, введенное в действие указом, признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны РФ.

Согласно документу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины". Группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно:

усовершенствования системы территориальной обороны,

повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,

подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействия информационной агрессии против Украины, организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса главой соответствующей межведомственной рабочей группы и утвердил положение о ней.

Теперь глава межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 апреля, которое предлагает Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года не менее 5 % от запланированного объема ВВП на бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны.







