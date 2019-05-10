До Тутанхомона далеко: найдена неограбленная могила британского принца

Британские археологи рассказали о самой громкой находке за последние полвека. Они исследовали могилу принца, жившего в шестом веке. Нашли ее еще в 2003 году рабочие, которые прокладывали дорогу между баром и супермаркетом в восточном городке Саутенд-он-Си. Все это время археологи изучали находку.

Скорее всего, говорят археологи, в найденной в Саутенд-он-Си гробнице похоронен англо-саксонский принц.

В могиле размером четыре квадратных метра находилось четыре десятка редких артефактов - древний музыкальный инструмент, драгоценный меч, золотые монеты и посуда.

Глаза мужчины, который был там захоронен, закрывали золотые кресты - так ученые пришли к выводу, что принадлежит могила христианину.

По ценности находку сравнивают с могилой египетского фараона Тутанхамона, но это, пожалуй, зря.

Саксонец жил всего полторы тысячи лет назад, а Тутанхамон - 3300 лет назад.

Его могила - это всего одна небольшая комната, а у Тута - просторные четырехкомнатные апартаменты высотой почти три метра и стенами с фресками.

Артефактов у саксонца - что-то около четырех десятков, Туту же в загробний мир дали более 2000 ценных вещей, среди которых кресла, паланкин, колесница, трон, кровати, украшения, статуи богов и солидный саркофаг. Только золота у египтянина было килограммов 300, не говоря уже о драгоценных камнях и о других драгоценности.

Источник: ТСН







