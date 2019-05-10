Коломойский против Бойко: избирательная кампания партии "Видродження" стартовала

И ее первым номером будет не Виктор Бондарь, а мэр Харькова Геннадий Кернес. Ни для кого не секрет, что партия "Видродження" в нынешнем виде - это партия нескольких крепких и нескольких посредственных мажоритарщиков.

Еще перед президентской кампанией в партии существовала идея выдвинуть Кернеса в президенты и нарастить мышцы. Но тогда Кернес не просто не согласился, а начал работать на команду Порошенко. Правда, в ходе кампании он начал сотрудничать с Зеленским и даже другими кандидатами.

Что же произошло после выборов? Давняя дружба Игоря Коломойского и Геннадия Кернеса вылилась в решение активно стартовать с избирательной кампанией (не исключено, что фракция "Видродження" в Раде будет вынуждена голосовать за закон о пропорциональных выборах).

На что рассчитывают Кернес и Коломойский?

Прежде всего, на высокий рейтинг Кернеса в области и возможности обеспечить до двух процентов на общенациональном уровне. Параллельно - на своих округах депутаты-мажоритарщики должны обеспечить голоса для партии в своих вотчинах. Ну а общенациональная кампания должна максимально позволить отобрать голоса Вилкула и Бойко в пророссийских регионах. Именно поэтому сегодня Кернес резко начал становиться самым крупным пророссийским политиком, даже круче Новинского.

И, судя по всему, это только начало. Имея контролируемый регион с отсутствующей оппозицией, Кернес может себе позволить занимать более радикальные позиции.

Ну, а теперь о самом главном: насколько реалистично воплотить в жизнь план по проведению в парламент партии "Видродження"?

Главный вопрос, насколько жестко и активно команда Кернеса-Коломойского будет воевать с командами Ахметова и Фирташа. Потому что все они живут на одном электоральном поле.

Пока все это - лишь заявка-страшилка. Но это - любимая тактика Коломойского: создать проблему, а потом заставить противника сесть за стол переговоров.

Правда, в кампании Зеленского было одно отличие - никто не атаковал самого Зеленского. Но, как только Коломойский начнет войну с Бойко или Вилкулом на "1+1", то "Интер" и "Украина" начнут свою большую войну против команды Коломойского.

Источник: Депо







