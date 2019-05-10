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Вчера, 12:00
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Мы уже более толерантны: в этом году в День Победы нарушений меньше, чем в прошлом

Более 20 000 правоохранителей вышли на усиленное дежурство 9 мая - особенно в регионах, где проходили многотысячные акции памяти. В этот день обошлось без массовых столкновений, хотя нарушения закона были, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего, по данным полиции, участие в массовых акциях приняли почти миллион украинцев.

В этом году нарушений закона зафиксировали в разы меньше, чем в предыдущие годы.

Силовики зафиксировали несколько случаев хулиганства - в основном на Днепропетровщине. А 33 участников акций памяти в разных городах принесли с собой запрещенную атрибутику, в частности георгиевские ленты и символику Советского Союза. Полицейские заставили убрать это все и составили протоколы.

"В целом по стране прошло более 1400 массовых мероприятий. Традиционно самыми масштабными они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье. В этом году мы констатируем, что граждане стали лучше, по сравнению с предыдущими годами, выполнять требования законодательства", - отметил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.



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