Никто не забыт, ничто не забыто!

Два дня подряд - 8 и 9 мая - по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 600 000 человек.

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В Украине отмечают две памятные даты - День памяти и примирения, который приходится на 8 мая, и 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая. И 8, и 9 мая по всей стране запланированы массовые мероприятия, в которых примут участие 600 000 участников.

По словам советника главы МВД Звездная оценивания качества, охранять порядок в эти дни будут более 16000 правоохранителей.

"По всей Украине запланировано более 1200 массовых мероприятий, в которых планируется 600 000 участников. Обеспечивать порядок будут 16 тыс. полицейских, 2 тыс. бойцов Нацгвардии, 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц спецтехники и 6 тыс. пограничников", - сообщил он.



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9 мая, в 9:00 президент возложит цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы.



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Акция, аналогичная "бессмертном полку", пройдет 9 мая во названием "Никто не забыт. Ничто не забыто".

Начинать участники акции свое шествие планируют в 11:00 от метро "Арсенальная". Они планируют пройти в парк Вечной славы, где будет проведена минута памяти и возложение цветов.

Аналоги акции планируют провести и в других городах Украины: Одессе, Харькове, Херсоне и др.



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Директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что всего поступило 5 заявок на проведение массовых мероприятий в Киеве 9 мая.

"Заявлено до 10 000 участников. Безопасность будут обеспечивать около двух тысяч полицейских", - отметил он.





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Напомним

* С 2015 года в Украине отмечается День Победы над нацизмом 8 мая - в международный День памяти и примирения. Эти акции проходят под лозунгом "Никогда снова".

* С 2014 года национальным символом памяти украинский, погибших во Второй мировой войне, является европейский и традиционный украинский знак - красный мак.

* В прошлом году в акции "бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. Человек.

(Текст Указа Президента доступен в украинской версии материала)







