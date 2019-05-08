В Каховском водохранилище "поймали" настоящего кита

В археологическом мире Херсонщины настоящая сенсация! Студенты Херсонского государственного университета нашли останки кита на берегу Каховского водохранилища! Он похож на современных усатых китов, только больше. Три больших позвонка передали в зоологический музей университета. Об этом сообщает "Golos".

Для ученых такие редкие находки - настоящее сокровище. Археологи установили, что это позвонки с хвостовой части морского млекопитающих. Окаменелые останки кита были найдены в поселке Малая Лепетиха, Каховского района. В доисторические времена эта территория, как и вся современная Херсонская область, была покрыта водой.

Эта находка имеет огромное историческое, зоологическое и крезнавческое значение не только для региона, но и для ученых всей страны. То что на территории современной Херсонщины миллионы лет назад водились киты-цетотерии было известно и раньше, но имеющиеся остатки позволят глубже и точнее узнать о фауне доисторических времен, об эволюционныех процессах и изменениях в рельефе и климате северного полушария.

Остатки цетотерия, которые достигали 8-10 метров длиной, находят от Австрии до Грузии, и в Украине (в частности на Николаевщине). Однако наши современники чаще всего обнаруживают только отдельные фрагменты ископаемых скелетов. Ведь цетотерии жили в теплых морях и океанах очень давно - около десяти миллионов лет назад.



