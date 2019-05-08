Триста кошек в одной канадской квартире: похоже, это рекорд кошколюбия

Благотворительная организация Toronto Cat Rescue опубликовала фотографию одной из комнат жителя этого города, которая кишела животными. Кошки занимали все свободные места на полу, на мебели и на подоконнике. Об этом сообщает CTV News.

Социальные службы направили животных ветеринарам, после прививок и стерилизации им подыщут новых хозяев. Благотворительная организация уже помогла городской службе по контролю за животными найти приют для 70 кошек. О судьбе остальных питомцев, которые жили в квартире, пока ничего не известно.

Неизвестно также ничего и о столь кошколюбивом хозяине, и о том, как этот канадец дожил до такого кошачьего засилья.



