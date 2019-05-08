Военнослужащий США выжил после падения в кратер активного вулкана

На Гавайях американский военнослужащий упал в кратер одного из самых активных вулканов в мире – Килауэа. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом сообщает британское агентство ВВС.

32-летний военнослужащий перелез через металлическое ограждение и приблизился к котловине вулкана Килауэа, находящегося на территории Гавайского вулканического национального парка.

По словам очевидцев, грунт под ногами американца обвалился, и он сорвался с возвышенности высотой около 100 метров. Он более 20 метров летел вниз по крутому склону. В итоге мужчине удалось зацепиться за выступ. Это и спасло его от падения в раскаленную лаву.

"На одном из выступов кратера, примерно в 21 метре ниже обрыва, был обнаружен живой, но серьезно пострадавший мужчина", - говорится в заявлении администрации национального парка.

При помощи веревок и спасательной люльки спасателям удалось поднять его из вулкана. Мужчину доставили в больницу на военном вертолете.

Изначально состояние пострадавшего оценивалось как критическое, но уже на следующий день врачи сообщили, что он находится в стабильном состоянии.

Представители американской армии проинформировали, что мужчина был на Гавайских островах на учениях. Его имя не озвучивается.

Администрация национального парка выпустила заявление, в котором предупредила, что перелезать через барьеры вокруг вулкана крайне опасно.

По данным Геологической службы США, Килауэа – самый активный в мире вулкан. С 1983 года он регулярно извергает лаву. Последний раз извержение вулкана Килауэа произошло в 2018 году.







