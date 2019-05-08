Курс валют

» » » Военнослужащий США выжил после падения в кратер активного вулкана

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Сегодня, 14:30
0
Версия для печати

Военнослужащий США выжил после падения в кратер активного вулкана

На Гавайях американский военнослужащий упал в кратер одного из самых активных вулканов в мире – Килауэа. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом сообщает британское агентство ВВС.

32-летний военнослужащий перелез через металлическое ограждение и приблизился к котловине вулкана Килауэа, находящегося на территории Гавайского вулканического национального парка.

По словам очевидцев, грунт под ногами американца обвалился, и он сорвался с возвышенности высотой около 100 метров. Он более 20 метров летел вниз по крутому склону. В итоге мужчине удалось зацепиться за выступ. Это и спасло его от падения в раскаленную лаву.

"На одном из выступов кратера, примерно в 21 метре ниже обрыва, был обнаружен живой, но серьезно пострадавший мужчина", - говорится в заявлении администрации национального парка.

При помощи веревок и спасательной люльки спасателям удалось поднять его из вулкана. Мужчину доставили в больницу на военном вертолете.

Изначально состояние пострадавшего оценивалось как критическое, но уже на следующий день врачи сообщили, что он находится в стабильном состоянии.

Представители американской армии проинформировали, что мужчина был на Гавайских островах на учениях. Его имя не озвучивается.

Администрация национального парка выпустила заявление, в котором предупредила, что перелезать через барьеры вокруг вулкана крайне опасно.

По данным Геологической службы США, Килауэа – самый активный в мире вулкан. С 1983 года он регулярно извергает лаву. Последний раз извержение вулкана Килауэа произошло в 2018 году.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт