Мадонна - красотка в 60 лет: она снялась для обложки VOGUE

Всемирно известная американская певица Мадонна снялась для обложки июньского номера Vogue British. Съемку осуществил дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт. Об этом сообщается на сайте Vogue.

"Ее любили, ненавидели и обсуждали, как ни одну женщину до этого. Но что больше всего поражает в королеве поп-музыки, так это то, что она никогда не перестает двигаться вперед", - отмечается в публикации.

Съемка была вдохновлена образами известных феминисток ХХ века, к которым, без сомнений, можно отнести и саму Мадонну.

"Я считаю важным то, что мы смогли проявить свое уважение к Мадонне – человеку, который еще до появления социальных сетей с помощью своей музыки говорила о важном – о расширении прав женщин, достучавшись при этом в миллионы сердец", - подчеркнул Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue.

В интервью изданию певица рассказала, что даже после многих лет на сцене ее карьера напоминает битву. Мадонна подчеркнула, что люди всегда пытались найти в ней причину для критики, теперь же ее осуждают за возраст.

"Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине. Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом (дискриминация по возрасту, - ред.)", — подчеркнула Мадонна.

Певица отметила, что остается активной, занимается творчеством, а также воспитывает шестерых детей.

"Для меня нет живых образцов для подражания. Потому что никто не делает то, что делаю я. И это немного пугает. Я могу оглянуться назад на женщин, которые, на мой взгляд, были великими и удивительными – борцами за свободу, такими как Симона де Бовуар (французская писательница, идеолог феминистского движения, - ред.) или Анджела Дэвис (американская правозащитница, - ред.), - но у них не было детей. Будучи матерью шестерых детей, я продолжаю быть креативной, быть художником и быть политически активной, иметь право голоса, делать все то, что я делаю", - заявила Мадонна.

На днях Мадонна представила свою новую музыкальную композицию под названием I Rise. Песня войдет в новый альбом певицы. До этого Мадонна анонсировала выход своего нового альбома. Пластинка получила название Madame X.

Мадонна также исполнит две песни на вокальном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Альвиве (Израиль). Выступление певицы обойдется почти в 1 миллион долларов.







