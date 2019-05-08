Сюрприз от Зеленского: государство вам не "папочка" - нужно ввести всеобщее декларирование доходов

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность введения всеобщего декларирования доходов граждан. Об этом рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ" юрист, эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения.

Так, отвечая на вопрос, как заставить людей платить "белые зарплаты", а не в конвертах, он сообщил, что нужна детенизация экономики.

По словам Гетманцева, это "очень сложный и комплексный процесс", который должна запустить команда Зеленского. И одним из предложений является всеобщее декларирование доходов.

"Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

"Это совсем другой формат отношений государства и человека. Мы должны уйти так или иначе от патерналистской концепции, когда государство у нас отец, часто пьющий отец, а иногда и бьющий отчим. Который выбивает из нас деньги, но мы миримся, потому что вроде есть какой-то порядок. Мы от этого формата должны перейти к нормальным отношениям, когда государство всего лишь инструмент, который позволяет нам организовать нашу общественную жизнь, и этот инструмент нам стоит столько-то денег и должен выполнять определенные функции", - добавил он.

Гетманцев уточнил, что одна из форм детенизации – это и безналичный расчет. "Во многих странах Европы 500 евро - это максимально возможная транзакция за одну операцию", - заявил он.

Гетманцев также поддержал проведение налоговой амнистии в Украине.

"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал советник Зеленского.

Он уточнил, что такая амнистия будет касаться "всех, но не чиновников".

"Мы не должны с вами путать амнистию капитала с антикорупционной борьбой. Амнистия капитала касается всех, но не чиновников. Чиновники уже давно вывели свои капиталы на свет божий, и подают электронные декларации", - подчеркнул он.

По словам Гетманцева, разрабатываемый командой Зеленского законопроект предусматривает, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия не распространяется.

"В нашем проекте закона записано, что доходы, добытые преступным путем, полученные от коррупции или торговли людьми, на них не будет распространяться амнистия. И если какой-то условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу!" – заверил он.







