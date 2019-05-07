Супрун считает, что блогеры опасны для здоровья и даже для жизни

Большинство популярных блогов, рассказывающих о том, как быть здоровыми и красивыми, распространяют недостоверную и непроверенную информацию о здоровом питании и о потере веса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун со ссылкой на ученых университета Глазгоу, пишет Обозреватель.

Они провели анализ самых популярных блоггеров Британии и обнаружили, что только в одном из девяти блогов информация была научно обоснованной и отвечала критериям ведущих организаций в сфере здорового питания.

Блоги выбирали по критерию количества фолловеров - более 80 000 человек в одной социальной сети. Также профиль блогера должен был быть верифицирован, а страница, которую он ведет - активной. Так отобрали 9 топовых блогов, которые дают советы о питании и уменьшении веса.

Далее ученые провели анализ публикаций на этих ресурсах за промежуток времени с мая по июнь 2018 года. Анализ осуществляли на основе двенадцати критериев. Среди них - ссылка на научно обоснованные источники, прозрачность и понятность информации, надежность источников, предвзятость и соблюдение базовых критериев здорового питания.

По результатам оценки, такой "тест" прошел только один блоггер из 9 отобранных для анализа.

Большинство из них высказывали собственное мнение как факт.

Советы не соответствовали критериям здорового питания.

Они не описывали оговорки к тому или иному продукту, которые могут быть опасны для здоровья.

Не предоставляли достоверных источников информации.

"Результаты этого исследования - очередное подтверждение того, насколько важно критически относиться к любой информации. Особенно той, которая касается здоровья. Фактически любой человек без надлежащей квалификации может создать ресурс о здоровье, писать в нем собственные советы и распространять для широкой аудитории. Поскольку многие люди ищут информацию о здоровье онлайн, а блоги имеют большой охват - это очень опасно", - отметила Супрун.







