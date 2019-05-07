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Вчера, 19:30
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Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и предъявил требование к Зеленскому

Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. По словам президента, с этого дня Верховный суд, наконец, будет работать в полном составе.

"Еще полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд - честным, справедливым, некоррумпированным. Осуществились эти мечты? Ставки делать пока рано, но мне кажется, как президенту и гражданину, важным и принципиальным был тот факт, что есть баланс независимости и ответственности высшей судебной инстанции", - сказал Порошенко.

По его словам, суд ежедневно выносит решение, в том числе касающиеся президента, правительства, парламента и не всегда побеждает власть, что свидетельствует о честности и независимости в принятии решений.

Он отметил, что четыре года назад была начата судебная реформа и пока Верховный суд является образцом для других судов по открытости и коммуникации.

"Каденция президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, успешно прошли квалификационное оценивания, к новым апелляционных судов, они начали работу", - заявил Порошенко

Он пожаловался, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции и далеко не все судьи ориентируются на судей Верховного суда в принятии решений.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей, лежит в основе судебной реформы.

https://www.pravda.com.ua


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