Журналисту-расследователю в Черкассах проломили череп, он в коме

Коррумпированная власть сдаваться не собирается. Активисты и журналисты, разоблачая преступления, рискуют своей жизнью. На журналиста Вадима Комарова неизвестные напали в день, когда он намеревался опубликовать информацию о злоупотреблениях в мэрии. Полиция в Черкассах начала расследовать жестокое избиение.

Об этом сообщили черкасский адвокат и секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев, а также - пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, но впоследствии обо было переквалифицировано.

"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности преступника", - сказал Тракало.

Он добавил, что полиция обращается к гражданам, которые видели событие или имеют информацию о нем, предоставить ее правоохранителям.

Напомним нападение произошло 4 мая в 09.00 в центре города. Пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный. После жестокого избиения Комарова он скрылся с места происшествия.

Макеев связывает избиение видеоблоггера Комарова с его профессиональной деятельностью. В Фейсбук он сообщил, что Комаров намеревался опубликовать материалы, касающиеся расследования по делу коммунальной спортивной школы «Спартак».

«Мы получили определенные пленки, которые указывают на то, что некоторые должностные лица Черкасского городского совета «доработались», - заявил Макеев.

Он сообщил, что на материалах можно узнать голос чиновника. Их Комаров не успел опубликовать из-за жестокого избиения.

В больницу мужчину доставили с открытой черепно-мозговой травмой. Операция длилась 2 часа, ныне Комаров находится в коме.

Источник: Ракурс



