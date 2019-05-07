Посылки в США теперь разрешено доставлять с помощью беспилотников

Федеральное управление гражданской авиации США впервые предоставило разрешение осуществлять доставки посылок беспилотниками на территории страны, его получила компания Wing Aviation, которая входит в корпорацию Google. Об этом сообщает Радио Свобода.

Первые доставки беспилотниками будут проводиться на территории двух городов в штате Вирджиния после того, как деятельность Wing Aviation будет согласована с местными властями.

В Австралии, где компания проводит испытания с 2014 года, беспилотники Wing Aviation доставляют кофе, фаст-фуд, лекарства и бытовые мелочи. Коммерческие услуги в Вирджинии, вероятно, будут аналогичными.

Другие компании, такие как Uber и UPS, тоже пытаются получить сертификаты FAA на такую ​​же деятельность.

Получение сертификата авиаперевозчика означает, что Wing Aviation может начать взимать плату с клиентов плату за содержание поставок. Изменение статуса также означает, что компания сможет использовать беспилотники в густонаселенных городских районах.

Wing Aviation надеется начать свою деятельность в Вирджинии к концу года. В планах - начало поставок беспилотниками в Финляндии.

Ранее в США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять собственно роль курьера.







