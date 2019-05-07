Беларусь и Украина на пике противостояния: Лукашенко против военного психоза

Президент Беларуси, который ранее выразил готовность "учиться многому у Запада", а недавно в Китае устроил демарш против Путина с переворачиванием стульев, выступил против "военного психоза" в европейской политике. В частности, он выступил за демилитаризацию Калиниградской области России.

Об этом заявил член Европейского парламента от Литвы и бывший глава этой страны Роландас Паксас после состоявшейся накануне встречи с Лукашенко.

"Идея демилитаризации в Калининградской области президенту Белоруссии очень понравилась", — подчеркнул он.

По словам Паксаса, Лукашенко считает необходимым иначе расставлять акценты в политике международной безопасности.

"По оценке президента, в европейской и не только в европейской политике налицо акценты военного психоза. Нужны другие действия вместо того, чтобы вооружаться до зубов", — сказал он.

Напомним, что недавно президент Беларуси выступил в парламенте своей страны с обращением к народу и депутатам, пообещав досрочные выборы – и следующего главы, и в законодательный орган. Кроме того, он предложил ввести новое условие для кандидатов на должность министра – претенденты должны иметь как минимум троих детей.

Кроме того, как мы уже писали, Лукашенко констатировал необходимость развивать отношения со странами Запада и призывал "не истерить" по поводу сближения Беларуси с Евросоюзом.

Источник: Сегодня



