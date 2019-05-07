Трибунал ООН по морскому праву начинает слушания по делу задержанных РФ моряков

Действующий президент Петр Порошенко утвердил делегацию Украины в слушаниях дела против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Международном трибунале ООН по морскому праву. Документ размещен на сайте президента.

В нем указаны имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях.

Так, возглавит делегацию заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Среди других членов делегации - помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил по правовой работе Леонид Залюбовський, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Указ содержит разрешение привлекать делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Слушания состоятся 10 мая во Гамбурге. Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по захваченных украинских моряков.

Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.







