Курс валют

» » » Приватизация через электронную систему ProZorro принесла уже 1 млрд грн

Новости

Все новости
Власть / Финансы
Вчера, 11:30
67
Версия для печати

Приватизация через электронную систему ProZorro принесла уже 1 млрд грн

Продажи на 813 успешных аукционах по малой приватизации через электронную систему ProZorro уже принесли государству 1 млрд гривен. Об этом сообщается на странице в Facebook системы ProZorro. В фонд государственного имущества поступило свыше 476 млн гривен, а муниципалитетам - 562 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объекты малой приватизации пользуются высоким спросом - в среднем за каждый лот соревнуются 2,7 участника. При этом, среднее увеличение начальной цены продажи составляет 61,24%.

Напомним за первый квартал 2019 от приватизации поступило 184 000 000 гривен - в 5,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт