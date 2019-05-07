Приватизация через электронную систему ProZorro принесла уже 1 млрд грн

Продажи на 813 успешных аукционах по малой приватизации через электронную систему ProZorro уже принесли государству 1 млрд гривен. Об этом сообщается на странице в Facebook системы ProZorro. В фонд государственного имущества поступило свыше 476 млн гривен, а муниципалитетам - 562 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объекты малой приватизации пользуются высоким спросом - в среднем за каждый лот соревнуются 2,7 участника. При этом, среднее увеличение начальной цены продажи составляет 61,24%.

Напомним за первый квартал 2019 от приватизации поступило 184 000 000 гривен - в 5,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.







