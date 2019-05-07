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Сегодня, 10:00
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Климкин поддержал идею Куркова об альтернативе «Бессмертному полку»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею провести акцию, альтернативную «Бессмертному полку», от украинского писателя Андрея Куркова, который предложил в Facebook - пройтись с портретами погибших за Украину.

Курков написал, что телеканал «Интер» от имени «Союза ветеранов» зовет свои зрителей принять участие в российской акции «Бессмертный полк» в Киеве и задал вопрос:

«А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?»

Климкин отреагировал: «Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении».



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