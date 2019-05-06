Гройсман: диагностические и лечебные услуги будут бесплатными

Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook анонсировал новые механизмы финансирования медицинской помощи на всех уровнях, в частности - программу "Бесплатная диагностика", которая заработает в Украине уже с января 2020 года.

"С 1 января 2020 новые механизмы финансирования заработают на всех уровнях медицинской помощи - от первичного звена в стационар", - отметил он.

По словам Гройсмана, в течение 2019 власть будет реализовывать пилотный проект реформы экстренной медицины в 5 областях Украины и городе Киев, обновлять материально-техническую базу "скорой", проводить обучение медработников.

Кроме того, будет внедряться центральная электронная система, чтобы работа диспетчерских служб была более эффективной. Далее эти изменения будут распространяться на всю Украину.

"В этом году также заработает программа" Бесплатная диагностика". По направлению своего врача можно будет бесплатно получить диагностические и лечебные услуги. Среди них: различные анализы, маммография, 5 видов рентгена, эхокардиография, ЭКГ, 6 видов УЗИ", - напомнил Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что в 2019 году продолжится подготовка к трансформации специализированной помощи: поликлиник и стационаров.



