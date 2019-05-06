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Криминал / Харьков
Вчера, 22:00
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ДТП в Харькове: Дронов требует судить экспертов за ложные заключения

Дело о резонансном ДТП в Харькове продолжает обрастать новыми подробностями. Так, защита одного из обвиняемых - Геннадия Дронова - добилась открытия уголовного производства в отношении экспертов, проводивших автотехнические исследования. Об этом информирует Татьяна Доцяк в Facebook.

По ее словам, производство уже открыто по статье о заведомо ложных показаниях или заключениях эксперта. Что же касается апелляционной жалобы, то Дронов жалуется на бездействие следователя и прокуроров, поскольку считает, что во время следствия и судебного рассмотрения его права на защиту были нарушены не менее 12 раз.

Дронову не понравилось, что экспертиза не установила, кто первым начал нарушать ПДД - он или Зайцева. Он также не понимает степень своей вины и не удовлетворен тем, что харьковские эксперты не дали четкого ответа на вопрос: находилась ли Зайцева под действием наркотиков.

Также, по словам Доцяк, Геннадий Дронов требует проведения повторных исследований и просит признать его невиновным в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дрону по делу о смертельном ДТП жертвами которого стали 6 человек. Во время слушания Зайцевой стало плохо.


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