Курс валют

» » Коболев заявил, что Украина будет потреблять американский газ

Новости

Все новости
Политика / Энергетика
Вчера, 20:00
55
Версия для печати

Коболев заявил, что Украина будет потреблять американский газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью «Голосу Америки» заявил, что Украина может получить поставки американского газа. "Мы ведем переговоры по этому поводу", - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США.

"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что США существенно нарастили поставки сжиженного газа в ЕС.

По сравнению с периодом до конца июля 2018 года, импорт сжиженного газа ЕС с США вырос на 181%.

Доля США в общем объеме сжиженного газа в ЕС составляет 12%.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт