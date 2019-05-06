Коболев заявил, что Украина будет потреблять американский газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью «Голосу Америки» заявил, что Украина может получить поставки американского газа. "Мы ведем переговоры по этому поводу", - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США.

"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что США существенно нарастили поставки сжиженного газа в ЕС.

По сравнению с периодом до конца июля 2018 года, импорт сжиженного газа ЕС с США вырос на 181%.

Доля США в общем объеме сжиженного газа в ЕС составляет 12%.



