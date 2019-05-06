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Вчера, 16:30
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Парубий подписал постановление о проведении Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление Рады о проведении весенней Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году. Мероприятие продлится с 22 по 25 мая, сообщает Общественное.

Напомним, постановление Верховная Рада приняла в апреле. Инициаторами выступили в частности народные депутаты Андрей Парубий, Мария Ионова, Елена Сотник и Рефат Чубаров.

Сессия ПА НАТО будет состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается, что на нее прибудут около 600 иностранных гостей.


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