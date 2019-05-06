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Сегодня, 14:30
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Для чего Москве необходима Венесуэла

Всё просто: Венесуэла - лидер по запасам нефти, там 18% мировых запасов, по которым она опережает все страны, включая Саудовскую Аравию. Сегодня она добывает лишь 2 500 тыс. баррелей в день, тогда как Саудовская Аравия 10 500 тысяч, а Россия 10 300 тысяч.

Соединные Штаты ввели только что эмбарго на покупку нефти в Венесуэле. Бензин в Штатах тут же подорожал на 10%. Что будет, если Штаты введут эмбарго на покупку нефти в России - бензин в Америке подскочет до 5 долларов за галлон, сейчас он около 3 долл. Народ в Америке это не поймет.

Если получится в скором времени свалить Мадуро, которого поддерживает Москва, то в Венесуэлу пойдут инвестиции и там на месте можно будет перерабатывать тяжелую нефть гораздо дешевле, чем в Штатах.

Добыча нефти в Венесуэле может сравняться с добычей нефти в России. В США пойдут танкеры не с нефтью, а с бензином. Вот тогда можно будет говорить об эмбарго на покупку нефти в России, которой нефть даёт 40% бюджета (в Венесуэле 90%).

Источник: Обозреватель


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