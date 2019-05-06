Супрун предупреждает: соцсети крайне негативно влияют на пользователей

Ульяна Супрун, комментируя намерение Instagram скрывать "лайки" под постами, рассказала на своей странице в Facebook, что существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями.

Своё сообщение она посвятила тому, что Instagram тестирует новую функцию - сокрытия количества "лайков" под фото. Вместо общего количества предпочтений будет указано лишь несколько имен, которые облюбовали фото и надпись "и другие". Разработчики считают, что подсчет количества "лайков" плохо влияет на психическое здоровье пользователей.

Количество виртуальных друзей, замечает Супрун, не подтверждает социализированность человека и часто действует наоборот, вызывая чувство одиночества в реальной жизни, а также - дополнительный стресс; повышение чувство тревоги; снижение самооценки; нарушение сна; ухудшение настроения; развитие депрессии; зависимость и острое чувство одиночества.

Кроме того, фото в социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания по поводу своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке.

Супрун "лайк" в соцсетях называет "инвестицией в взаимоотношения". Такое проявление внимания увеличивает ощущение поддержки. Он особенно эффективен, когда исходит от близких людей. Кроме того, комментарии под фото или сообщением стимулирует выработку дофамина.

Негативные комментарии, которые также имеют место в сети, плохо влияет на психологическое самочувствие. "Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания относительно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений", - отмечает она.

Ульяна Супрун приводит один из опросов среди подростков, которые признали Instagram платформой, что имеет наиболее негативное влияние на психическое здоровье. Респонденты считают, что соцсеть не только пространство для самоидентификации, но и связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием.

"С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как изменится жизнь людей через небольшие интервенции. Зато относительно психического здоровья можно утверждать, что общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости в офлайн режиме, имеют гораздо больше преимуществ", - пишет Супрун.



