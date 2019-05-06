Горбачев усомнился в здравом смысле России и США

Первый президент СССР Михаил Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США, которые сегодня не столько развиваются, сколько заходят в тупик.

Горбачев призвал лидеров двух стран остановиться и одуматься, поскольку сложившаяся ситуация может привести к военному конфликту или применению ядерного оружия.

«Необходимо возобновить стратегическое взаимодействие между США и Россией, выделить во всем комплексе российско-американской повестки вопросы предотвращения новой гонки вооружений и дальнейшего сокращения ядерного оружия. Победил не здравый смысл, а военно-промышленный, военно-силовой комплекс», — написал он.

Политик раскритиковал концепцию «ядерного сдерживания» и заявил, что такая тактика держит мир под постоянной угрозой. Он высказал опасения, что ядерное оружие может сработать случайно из-за технического сбоя или попасть в руки террористов.

Горбачев подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны обсудить не только конкретные вопросы, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но и глобальные — разоружение стран и отказ от использования ядерного оружия по всему миру.



