Настоящие старые леса Украины наконец решили беречь от вырубок

Министерство экологии и природных ресурсов Украины утвердило методики определения заповедности лесов, квази-лесов и природных лесов. Это инструмент, который поможет на практике реализовать Закон Украины об охране лесов, а именно - создание памятников природы. Об этом можно почитать на украинском Лесном Портале.

"Отныне в Украине действует официальный механизм реализации требований Карпатской конвенции, по которым эти участки смогут получить надлежащий статус и стать пралисових памятниками природы, где запрещены любые рубки. Уже совсем скоро рабочие группы по верификации лесов начнут свою работу", - говорит координатор лесных проектов WWF в Украине Роман Волосянчук.

Вопрос лесов давно актуален в странах Европы. О них, как об отдельных важных природных ценностей европейского значения, беспокоятся как на национальном, так и на общеевропейском уровне, и Украина становится участником этого процесса.

В частности, в Кракове во время 41-й сессии Комитета Всемирного наследия было принято решение о внесении буковых лесов Украины в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-8B-en.pdf).

К объекту занесены украинские лесные массивы Горганы (заповедная зона - 753,48 га), Розточье (384,81 га) Сатановский Дача (212,01 га), Синевир - Дарвайка (1588,46 га), Синевир - Квасовець (561 62 га), Синевир - Стрымба (260,65 га), Синевир - Ольшаны (454,31 га), Очарованный Край - Иршава (93,97 га) и Очарованный Край - Большой Дол (1164,16 га).

Леса попали в список Всемирного наследия в рамках расширения объекта «Девственные буковые леса Карпат и реликтовые буковые леса Германии». Теперь он называется «Девственные буковые леса в Карпатах и ​​других регионах Европы» и охватывает не 3 страны, как раньше (Украина, Словакия и Германия), а 12 - добавлены также Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Испания, Италия, Румыния, Словения.

В августе 2017 по для выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат», который запретил любых вырубки в пралесах.

В января 2018 года Держлесагентство обязало Закарпатское, Ивано-Франковской и Черновицкой областные управления лесного и охотничьего хозяйства прекратить выдачу лесорубных билетов на проведение любых лесохозяйственных мероприятий на лесных участках, которые идентифицированы как леса и квази-леса.

В прошлые годы WWF в Украине при поддержке компании ИКЕА, DEG и Фонда Суккова провел масштабные работы по предварительной идентификации старовозрастных лесов в Украинских Карпатах.

По общим данным Гослесагентства и научных организаций, в Украине около 110 - 130 тыс. га лесов старше 120 лет, из которых к лесов, квазипралисив или природных лесов может быть отнесено около 95 тыс. Га. В состав национальных природных парков, биосферных и природных заповедников уже вошли 49 тыс. га этих лесов. Другие 46 тыс. га старовозрастных лесов могут получить статус пралисових памятников природы после их идентификации.

"Утверждение методики дает возможность сохранить старовикови леса и расширить сеть природоохранных территорий. Мы ставим себе задачу ускорить этот процесс, потому что к сожалению, существует риск потери этих массивов. Хотя критерии определения лесов в методике довольно жесткие, мы надеемся, что некоторые участки удастся заповедать как ценные леса, в Карпатской конвенции указываются как паралеса", - отмечает Виктор Клид, директор Департамента экосети и природно-заповедного фонда Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Пралеса, с точки зрения биоразнообразия, являются самыми ценными участками леса, поскольку живут и развиваются лишь под влиянием природы и практически не претерпели вмешательства человека. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивы к неблагоприятным воздействиям, обеспечивают чрезвычайно важные экосистемные услуги, которые не в состоянии полноценно предоставить хозяйственные леса.







