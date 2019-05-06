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Сегодня, 08:00
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Король Таиланда Рама Х в 66 лет женился на 40-летнем генерале

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом, возглавлявшем его личную охрану - с Сутхидой Вачиралонгкорн Аюдхьей, которая теперь известна как королева Сутхида, сообщает Bangkok Post.

Поскольку брак состоялся в соответствии с законом и королевскими традициям, королева Сутхида с этого времени имеет право на все привилегии в соответствии с королевским титулом и статусом королевской семьи.

Королева Сутхида, родившаяся 3 июня 1978 года, ранее работала стюардессой в компании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Махи Вачиралонгкорна. Затем она стала командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала в декабре 2016 года.

Раме Десятому 66 лет, будучи самым "престарелым" принцем в истории страны, он взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. Коронация проходит с 4 по 6 мая.

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