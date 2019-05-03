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Энергетика / Харьков
Сегодня, 10:30
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В Харькове возле политеха установили "солнечное дерево"

В Харькове на территории Харьковского политехнического института установили "солнечное дерево" для зарядки мобильных гаджетов и освещения в темное время суток, передает портал Vgorode.ua.

Ректор НТУ "ХПИ", профессор Евгений Сокол, сообщил, что арт-объект станет первым экспонатом Парка науки и техники "STEAMPARK", который "политех" создает совместно с Харьковской государственной академией дизайна и искусств.

"Крона из пяти солнечных панелей заряжает аккумулятор, который расположен в нижней части «дерева». Вечером солнечные панели подсвечиваются разными цветами", - рассказал ректор.

"Солнечное дерево" находится на главной площади вуза, попасть на которую можно с улицы Багалия или с улицы Искусств.

Вскоре на территории университета планируют установить еще три «солнечных дерева». Траву под конструкциями заменят на зеленый ковер, который не портится зимой.

Кроме того, по словам Евгения Сокола, в рамках проекта "STEAMPARK" на территории ХПИ планируют установить и ветрогенераторы.

"Такие интеллектуальные продукты мы будем демонстрировать и предлагать использовать Харькову", - отметил ректор.

Напомним, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина открывает филиал в Китае.



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