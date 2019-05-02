"Плавающее здание" молодых архитекторов Беларуси получило премию в США

Впервые проект белорусских архитекторов получил почетную премию американского конкурса Skyscraper Competition 2019, который проводит с 2006 года один из самых популярных архитектурных журналов в мире eVolo Magazine.

Команда молодых архитекторов — Петр Юрченко, Алексей Кунько, Владислав Сидоренко, Дмитрий Ткачук — представила на конкурс проект «Плавающая башня», который призван спасти белорусские болота. Конструкция состоит из двух летающих сфер, соединенных между собой системой кабелей.

— Верхняя сфера отвечает за движение (полет) всей конструкции. Это высокотехнологичный шар, покрытый мембранной тканью снаружи, в которой накапливается конденсат. Площадь поверхности сферы, покрытой такой тканью, составляет более 7000 квадратных метров. Это позволяет собирать тысячи литров воды в день, — рассказал Алексей Кунько. — Нижняя сфера является резервуаром для накопления этой воды и орошения будущих болот.

Кроме того, внутри плавучей башни в верхней и нижней частях сферы есть исследовательские центры, классные комнаты и помещения для кратковременного пребывания людей.

— Это архитектурный конкурс, направленный на разработку новой идеи будущего небоскреба, — объяснил Алексей. — Классический небоскреб как таковой уже никому не интересен. И в этом конкурсе нужно было показать какую-то креативную идею. Судьи — американские архитекторы из крупных строительных компаний. Их, конечно, сложно чем-то удивить. Мы стали думать, какую бы проблему могло решить спроектированное «здание» и вспомнили про осушение наших болот. Наша идея сработала и впервые за всю историю существования конкурса Беларусь была в нем отмечена.

Премия присуждается за дальновидные идеи, которые благодаря новому использованию технологий, материалов, эстетики и организации пространства бросают вызов нашему пониманию вертикальной архитектуры и ее взаимосвязи с естественной и искусственной средой. Проще говоря, это конкурс креативных архитектурных идей.







