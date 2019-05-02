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Вчера, 22:30
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ЦИК Казахстана сняла кандидата в президенты, провалившего экзамен по языку

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в выдвижении кандидатом в президенты общественному деятелю Жуматаю Алиеву, который не смог сдать экзамен на владение государственным языком. Об этом сообщает издание Tengrinews.

"2 мая 2019 года в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком" – зачитала проект постановления член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании.

Она отметила, что согласно второму пункту постановления ЦИК отказывает Алиеву в регистрации кандидатом в президенты.

Член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил, что Жуматай Алиев в письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

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Хороший пример работы Закона о государственном языке.



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