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Вчера, 19:30
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Барак Обама решил снять сериал про Дональда Трампа

Экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Сериал будет представлять собой экранизацию бестселлера писателя Макла Льюиса "Пятый риск", представляющего собой документальную хронику начального периода президентства Трампа, передает DW.

Согласно пресс-релизу, сериал будет посвящен "той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию". Известно, что "Пятый риск" выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете.

Барак и Мишель Обама объявили о начале сотрудничества с Netflix в мае 2018 года. Во вторник, 30 апреля, они представили первые проекты своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые экс-президент с женой собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из 7 представленных проектов посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации.


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