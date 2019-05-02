Зеленскому понадобился аудит президентских полномочий

Для того, чтобы понять, что может предложить Владимир Зеленский обществу после инаугурации, он хочет провести активную ревизию функциональных полномочий Президента. Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил доверенное лицо Владимира Зеленского Вадим Галайчук.

По его словам, работа над повесткой дня в команде Владимира Зеленского стартовала тогда, когда он принял решение баллотироваться на пост Президента Украины. Вадим Галайчук напомнил, что в программе на то время кандидата на президентский пост Владимира Зеленского видение развития страны теперь должно быть конкретизировано в первых шагах президента, его указах и тому подобном.

Какими будут эти первые шаги, доверенное лицо Зеленского не берется прогнозировать, однако Вадим Галайчук заметил, что основные вещи были четко задекларированы - необратимость курса Украины в ЕС и НАТО, неизменная позиция о том, что РФ - оккупант, который должен уйти из украинских территорий, неизменность позиции относительно того, что президент будет строго соблюдать Конституцию Украины и не вмешиваться в те сферы, вмешиваться в которые ему не положено.

Вадим Галайчук подчеркнул, что будет исповедоваться идеология наименьшего вмешательства, к примеру, в вопросы тарифов и тому подобного.

«Президент назначает достаточно много членов различных агентств и правительственных институтов, что на самом деле не определено в Конституции. Мы пока не говорим об изменениях в Конституцию, но говорим об активной ревизии, аудите полномочий, функционале, который есть у Президента, для того, чтобы понять, что именно может предложить Владимир Зеленский обществу после инаугурации", - отметил Вадим Галайчук.







