Закон об изоляции российского сегмента интернета - подписан

Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции интернета, принятый Госдумой 22 апреля. Большая часть его положений вступит в силу с 1 ноября 2019 года, часть – с 2021 года. Закон обязывает провайдеров установить оборудование, которое позволит "Роскомнадзору" управлять российским сегментом сети в случае его изоляции, информирует Цензор.НЕТ.

Закон также предполагает обязательное применение российской системы криптозащиты для государственных информационных систем и создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Российский сенатор Мизулина прокомментировала: "Запрет - это как раз и есть свобода".

Авторы законопроекта заявляли, что он подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики документа опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Международные правозащитные организации призывали Владимира Путина не подписывать закон. В совместной декларации "Репортеров без границ" и Human Rights Watch подчеркивалось, что он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах, которые подписывала Россия.

Ряд интернет-компаний также критиковали закон. В частности, директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что технология, которая разрабатывается для его исполнения, "ухудшит работу сервисов", а гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин отметил, что анализировать весь проходящий трафик не по карману сейчас никому и окончательная стоимость проекта будет "космической".

Изначально авторы закона утверждали, что на его исполнение не потребуется дополнительных затрат из бюджета. Однако позже Андрей Клишас заявил, что на это уйдет более 20 миллиардов рублей. В то же время в СМИ появилась информация о сумме на десять миллиардов больше.







