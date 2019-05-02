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Вчера, 12:00
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Астероид "Апофис" обеспокоил NASA: срочно созывают оборонительную конференцию

Астероид "Апофис" 13 апреля 2029 пролетит всего в 38 000 километров от центра Земли. Этот факт не на шутку взволновал ученых NASA. В связи с этим в Мэриленде созвали конференцию планетарной обороны. На ней обсудят потенциальные стратегии наблюдения за загадочным объектом, а также гипотетические миссии, которые могли бы исследовать объект, передает NewsWeek.

В Лаборатории реактивного движения NASA назвали приближения "Апофиса" к Земле невероятной возможностью для исследований. Ведь подобные объекты приближаются к нашей планете очень редко. Ученые будут следить за астероидом с помощью оптического и радиолокационного телескопов.

Кроме того, ученые намерены обсудить потенциальное воздействие гравитации Земли на астероид и стратегии изучения внутреннего пространства объекта.

"Мы уже знаем, что сближение с Землей изменит орбиту "Апофиса", но наши модели также показывают, что близкий подход может изменить способ вращения этого астероида", - заявили они.

В день максимального сближения астероид будет виден невооруженным глазом, будет выглядеть как звезда, которая движется в небе над южным полушарием.

По словам ученых, если астероид такого размера столкнется с Землей, это может спровоцировать разрушения континентального масштаба, хотя и не глобальное вымирание человечества.

Существует маленькая вероятность, что астероид попадет в шестисотметровая опасной зоны, где гравитационное поле планеты изменит его траекторию. Тогда, во время последующего возвращения в 203 году, "Апофис" таки заденет нашу планету.



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