Что изменится на Facebook, и кому это нужно

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о стратегии будущего обновления одноименной социальной сети, которая будет заключаться в стимулировании личной коммуникации и малых групп. Об этом Цукерберг заявил во вторник, 30 апреля, во время выступления на девелоперской конференции F8 в американском Сан-Хосе, передает DW.

"В то время, когда мир становится больше и более связанным, мы нуждаемся в чувстве интимности больше, чем когда-либо", - отметил основатель Facebook, цитирует агентство AFP. По его словам, он верит, что "будущее за приватностью".

Также, уверяет Цукерберг, в фокусе внимания компании будут сообщества, благодаря обновлению стратегии, которые приобретут для пользователей сети такой же вес, как и так называемые "друзья". Достичь этого компания планирует за счет уменьшения роли ленты и, благодаря этому, большему вниманию к таким сервисам сети, как обмен сообщениями, торговые онлайн-площадки и просмотр видео.

Во время выступления Цукерберг назвал личные сообщения, так называемые "сториз", и небольшие группы сферами онлайн-коммуникации, которые наиболее активно развиваются. Глава Facebook добавил, что в социальной сети сейчас активно работают над тем, чтобы сделать приложение Messenger быстрее и меньше. Он также анонсировал появление этого приложения для операционных систем Windows и Mac.

Другие менеджеры компании представили изменения, которые ожидают сервисы Messenger и Instagram, с целью помочь бизнесу наладить связь с клиентами, включая возможность записаться на прием или напрямую приобрести товары. Были представлены также инструменты, которые помогут наладить прямое общение с клиентами с помощью рекламы.

Непонятно, куда пойдут те пользователи, которые любили именно ленту новостей, кто останется в френдах, и будут ли кому-то интересны исключительно частные разговоры...



